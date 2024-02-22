В Госдепе США не считают, что Россия получила преимущество в войне с Украиной

Официальный Вашингтон не считает, что российский диктатор Путин получил преимущество в войне против Украины на фоне захвата Авдеевки, а также неспособность Конгресса принять масштабный пакет помощи для украинцев. Это подчеркнул в разговоре с журналистами в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"Мы не считаем так совсем" , - заметил представитель Госдепа в ответ на вопрос, считает ли администрация США, что у России теперь есть преимущество.

Миллер согласился, что Россия в последние дни смогла захватить Авдеевку. Однако, по его словам, это произошло из-за того, что Украина "не смогла должным образом обеспечить вооружением свои войска" в основном из-за отказа Конгресса продолжать поддержку Украины в ее борьбе против агрессора.

"Но мы также видим, как у Украины есть значительные успехи на поле боя, особенно в Черном море, где они оттеснили российский флот, открыли новый судоходный коридор, который позволил им экспортировать не только пшеницу и другие зерновые, но также промышленные товары через Черное море" , – заметил Миллер.

Он напомнил, что это было невозможно для Украины в первые дни полномасштабного вторжения, когда Россия заблокировала украинские порты.