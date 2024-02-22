Генштаб: На передовой за сутки 64 столкновения, больше всего – под Авдеевкой и Марьинкой

За прошедшие сутки на передовой произошло 64 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Авдеевском (19) и Марьинском (14) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 22 февраля.

Всего враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили Милово, Ольховатка, Григоровка, Колодязное, Митрофановка, Петропавловка Харьковской области; Макеевка, Белогоровка Луганской области; Лиман, Свято-Покровское, Северск, Нью-Йорк, Белая Гора, Дилиевка, Новопокровское, Новобахмутовка, Желательное, Степное, Семеновка, Новоселовка Первая, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Красногоровка, Екатериновка, Антоновка, Парасковеевка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское, Донецкой области; Роботино, Новоандреевка, Орехов Запорожской области; Крынки и Чернобаевка Херсонской области.

Во вражеский артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица", на Купянском направлении, враг предпринял 3 попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 6 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 2 атаки российских окупантов в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы на Донетчине.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении, Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В зоне ответственности ОСГВ "Север", на Волынском и Полесском направлениях, оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника. Также, силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 составам ГСМ, 3 пунктам управления, 8 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции противника.