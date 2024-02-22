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РФ за сутки потеряла более 1100 военных, 41 артсистему и 5 РСЗО – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 1100 военных, 41 артсистему и 5 РСЗО – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1160 своих военных, 41 артиллерийскую систему, 5 реактивных систем залпового огня, 36 беспилотников, 2 средства ПВО, самолет и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ за почти два года войны, с 24.02.22 по 22.02.24, ориентировочно составили:

  • личного состава – около 407240 (+1160) человек,
  • танков – 6523 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 12373 (+35) ед,
  • артиллерийских систем – 9867 (+41) ед,
  • РСЗО – 997 (+5) ед,
  • средств ПВО – 680 (+2) ед,
  • самолетов – 339 (+1) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36),
  • крылатых ракет – 1903 (+0),
  • кораблей/катеров – 25 (+0) ед,
  • подлодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12924 (+63) ед,
  • специальной техники – 1566 (+8)

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