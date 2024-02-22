РФ за сутки потеряла более 1100 военных, 41 артсистему и 5 РСЗО – Генштаб
Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1160 своих военных, 41 артиллерийскую систему, 5 реактивных систем залпового огня, 36 беспилотников, 2 средства ПВО, самолет и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ за почти два года войны, с 24.02.22 по 22.02.24, ориентировочно составили:
- личного состава – около 407240 (+1160) человек,
- танков – 6523 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 12373 (+35) ед,
- артиллерийских систем – 9867 (+41) ед,
- РСЗО – 997 (+5) ед,
- средств ПВО – 680 (+2) ед,
- самолетов – 339 (+1) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7596 (+36),
- крылатых ракет – 1903 (+0),
- кораблей/катеров – 25 (+0) ед,
- подлодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12924 (+63) ед,
- специальной техники – 1566 (+8)