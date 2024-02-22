РФ за сутки потеряла более 1100 военных, 41 артсистему и 5 РСЗО – Генштаб

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1160 своих военных, 41 артиллерийскую систему, 5 реактивных систем залпового огня, 36 беспилотников, 2 средства ПВО, самолет и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ за почти два года войны, с 24.02.22 по 22.02.24, ориентировочно составили: