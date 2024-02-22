В ВСУ подтвердили удар по полигону россиян в Херсонской области

Силы обороны Украины подтвердили удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов. Об этом заявила спикера Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телеканала "Киев24", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы" , - сказала она.

По ее словам, в результате удара были уничтожены десятки российских оккупантов.

"Работа была проведена достаточно результативно как минимум 60 захватчикам точно уже больше не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведываем" , - добавила спикер.

Гуменюк не раскрыла, какое вооружение было использовано для атаки, но подчеркнула, что Силы обороны "используют все имеющееся оружие и мощность".

Поздним вечером 21 февраля аналитики DeepState опубликовали видео удара, как отмечалось, по скоплению врага возле населенного пункта Подо-Калиновка на левом берегу Херсонской области.

По данным аналитиков, под удар попали 328 дшп, 810 обрмп и 81 сап россиян.