У Дуды поддержали идею Зеленского по поводу встречи на границе

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера поддержал идею встречи украинского и польского правительств с представителями Еврокомиссии для решения кризиса на границе, сообщает Европейская правда.

"Президент выступает за то, чтобы этот диалог (переговоры с фермерами и украинской стороной – ред.) состоялся. Это единственный способ решить эту огромную проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная (...) Наши фермеры борются за средства к существованию. Украинский народ борется за средства к существованию. Ситуация является фатальной с обеих сторон, с этой точки зрения, потому что решимость с обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить" , – сказал Дера.

"Нет другого пути, чем переговоры, диалог и решения, связанные с Европейским Союзом. Я хотел бы напомнить, что фермеры по всей Европе сегодня протестуют против того, что происходит с сельским хозяйством в Европейском Союзе" , – добавил он.

Дера передал, что Дуда "поддерживает" встречу между двумя правительствами.

"Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Не забывайте, что все, что сейчас происходит на границе – этот конфликт с зерном, с сельскохозяйственной продукцией, является следствием войны" , – сказал он.