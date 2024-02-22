Китайские НПЗ скупают российскую нефть на фоне отказа Индии – Bloomberg

Нефтеперерабатывающие предприятия Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, берут все большие объемы сырой нефти с Дальнего Востока России, которой в основном избегают их коллеги в Индии из-за беспокойства санкциями.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

По данным аналитической компании Kpler, в этом месяце в основном частные переработчики брали в среднем 168 тыс. баррелей в день, что втрое превышает январские темпы и намного опережает показатель в 53 тыс. баррелей в 2023 году. Между тем объем поставок из Индии составил около 119 тыс. баррелей в день этого месяца после остановки в январе и декабре, но снизился по сравнению со 140 тыс. баррелей в прошлом году.

Китайские нефтепереработчики купили партию бренда Sokol с февральской поставкой со скидкой около 50 центов за баррель по эталону ICE Brent, по словам участвующих в рынке трейдеров. Они утверждают, что этот сорт сейчас вызывает определенный интерес, учитывая его дисконт по сравнению с ESPO, который обычно является более популярным выбором.

Отражением перебоев с поставками в Индию является то, что около 15 миллионов баррелей Sokol, предназначенных для поставки в эту страну, находятся на танкерах, которые простаивают у берегов Малайзии и Южной Кореи.

Напомним, в России возникли трудности с продажей ключевого тихоокеанского сорта нефти Sokol в Индию, что может привести к дальнейшему сокращению экспорта на следующей неделе.