ISW: Войска РФ продвинулись вблизи Роботино в Запорожской области

Российские войска, вероятно, завершили операции по зачистке Авдеевки и не оставляют попыток оккупировать населенные пункты Запорожской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 февраля, показывают, что российские войска продвинулись вблизи Роботино. Также россияне продвинулись к западу от Вербового – к востоку от Роботино. За прошедшие сутки позиционные бои продолжались недалеко от Вербового, Роботино и Малой Токмачки - северо-восточнее Роботино и юго-восточнее Орехова.

Российский пропагандист, ссылаясь на неизвестных украинских аналитиков, утверждал, что оккупанты продвинулись до 2,02 километра в ширину и 650 метров в глубину вблизи Новопрокоповки - к югу от Роботино, но ISW не нашло визуального подтверждения этих заявлений.

Недавно российские войска немного продвинулись северо-западнее Авдеевки и, вероятно, завершили операции по ее зачистке. Видео с геолокацией, опубликованное 19 февраля, показывает, что российские войска немного продвинулись на восточной окраине Ласточкиного (к северо-западу от Авдеевки).

Один российский военный блоггер сообщил, что российские войска пытаются построить и стабилизировать новую линию обороны на Авдеевском направлении.