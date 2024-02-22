Мишель: Поражение Украины поставит под угрозу европейские ценности

Поражение Украины поставило бы под угрозу европейские ценности, поэтому для Европы нет другой альтернативы, кроме продолжения поддержки. Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью группе СМИ, сообщает Европейская правда.

"Поражение Украины не может быть вариантом, потому что мы все понимаем, где это может быть и какие последствия будут, если это произойдет" , – сказал Мишель.

"Никто не может предсказать, какой будет внутренняя ситуация в России, но ясно, что если Украина проиграет эту войну, будет огромный риск для наших ценностей" , – добавил он.

ЕС и его высшие лидеры четко дали понять, что намерены продолжать поддерживать Киев, но поставки артиллерийских боеприпасов замедлились, и существует неопределенность относительно следующего пакета военной помощи со стороны Брюсселя.

"Существует один план А – и только один – и это поддержка Украины" , – сказал Мишель.

После решений о политической и финансовой поддержке, принятых на двух предыдущих саммитах ЕС, ожидается, что в марте лидеры Евросоюза договорятся о более долгосрочной военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ), который используется для поставок оружия в Украину.

Однако страны-члены ЕС пока не пришли к согласию относительно реформирования и пополнения фонда.

Отвечая на вопрос, когда он ожидает достижения соглашения, Мишель сказал, что этот вопрос должен быть решен "в течение следующих нескольких недель", но не позднее, чем за столом лидеров ЕС на мартовском саммите.

"Мы видим, что в США также есть определенные трудности, и я искренне надеюсь, что они последуют нашему примеру, потому что эти деньги для Украины – это инвестиция в мир и стабильность" , – сказал Мишель.

Отвечая на вопрос, могла бы Европа сделать больше для поддержки Украины за последние два года, Мишель сказал: "Я был в центре событий, которые происходили в Украине. Я был в центре принятия решений вместе с ЕС-27 в течение последних лет, и учитывая более широкую глобальную ситуацию, мы сделали много".

"Достаточно ли этого? Мы должны сделать еще больше, мы должны продолжать поддерживать Украину, мы должны делать то, что необходимо" , – сказал Мишель.

Хотя он сказал, что битва еще далека от завершения, он четко дал понять, что "мы сделали гораздо больше, чем могли себе представить".