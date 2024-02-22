Украина близка к соглашению с МВФ о транше на $900 млн – Bloomberg

Украина близка к соглашению с Международным валютным фондом о получении следующего транша на 900 млн долл по кредиту на 15,6 млрд долл.﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц, осведомленных о результатах переговоров, сообщает Экономическая правда.

Ожидается, что о выделении транша представители МВФ объявят в четверг, 22 февраля. Соглашение еще должен ратифицировать исполнительный совет фонда.

"Соглашение стало результатом дискуссий, проходивших в течение последних двух недель о том, как Киев сможет финансировать свою деятельность в случае, если финансирование США, ограниченное в Конгрессе, не поступит. Эти планы, направленные на то, чтобы показать, что Украина может продолжать обслуживать свои долги, включают в себя расширенную продажу внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов" , – пишет Bloomberg.

Выплата от МВФ станет первой из четырех, которые Украина ожидает в этом году, на общую сумму 5,4 млрд долл, что является частью полномасштабной программы для Украины, одобренной в 2023 году, отмечает издание.

Чтобы получить транш, правительство Украины должно выполнить некоторые условия. По словам двух чиновников, возможно, Кабмину придется отказаться от своего недавнего запроса в Нацбанк относительно разрешения на продажу иностранной валюты некоторым частным украинским компаниям, чтобы помочь им погасить долги по еврооблигациям.

В то же время, народный депутат Ярослав Железняк отметил, что, вероятно, речь идет о транше в размере 890 млн долл, ведь именно такая сумма прописана в меморандуме.: