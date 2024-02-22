В Израиле произошел теракт: по меньшей мере, один погибший

Утром в четверг, 22 февраля, на 1-й трассе между Маале-Адумим и Иерусалимом, между развязкой Зейтим и контрольно-пропускным пунктом А-Заим, был совершен теракт с применением огнестрельного оружия. Один человек погиб, десять пострадали, одна раненая в тяжелом состоянии. Трое террористов застрелены, сообщает NEWSru.co.il.

Трое террористов, приехавших на автомобиле, вышли из него и начали стрелять из автоматического оружия по машинам, стоявшим в пробке при движении в сторону Иерусалима на 1-й трассе. Двое террористов были застрелены на месте нападения, вскоре был найден и застрелен третий террорист, попытавшийся скрыться.

﻿В результате теракта убит мужчина примерно 20 лет, пострадали десять человек, женщина 23 лет в тяжелом состоянии (она в сознании), еще четверо раненых в состоянии средней тяжести – женщина 30 лет, мужчина 23 лет, мужчина 51 года, женщина 52 лет, также легко травмирована женщина 59 лет, еще четверым была оказана помощь для выведения из состояния нервного шока.