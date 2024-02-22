В Беларуси заявили о "112 тысячах" украинских военных у границы
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе с Беларусью ударную группировку численностью "112−114 тысяч человек", он также пообещал "не церемонясь" сбивать самолеты НАТО, если они нарушат воздушное пространство РБ. Об этом белорусский министр сказал в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24"., сообщает Украинская правда.
При этом, по его словам, непосредственно для охраны границы ВСУ используют всего около 17 тысяч.
Хренин заявил, что по состоянию на сейчас наращивание сил на границе с Украиной с белорусской стороны "не требуется". По его словам, на сегодняшний день большую угрозу представляют "диверсионные группы, которые идут со стороны Украины".
Белорусский министр также заявил, что Запад якобы готовится к военным действиям и ведет разведку объектов на территории Белоруссии.
"Мы понимаем, против кого эти военные действия направлены. Постоянно ведется разведка против Белоруссии во всех видах. И радиотехническая, и самолеты пилотируемые, и беспилотная авиация. Ежесуточно от пяти до девяти вылетов. Космическая разведка. Запад проявляет активный интерес к нашим военным городкам, базам", – сказал Хренин.
Он также заявил, что Беларусь будет сбивать самолеты НАТО, если они якобы продолжат нарушать воздушные границы Беларуси.
"Если потеряны тормоза с их стороны − конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем", − заявил Хренин.
Кроме того, министр обороны Беларуси рассказал, что в 2025 году на территории Беларуси пройдет учение региональной группировки войск Беларуси и России.