Депутаты подали более 4 тысяч правок в законопроект о мобилизации

Народные депутаты подали более 4 тысяч правок ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Об этом заявил нардеп от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает Укринформ.

"К законопроекту о мобилизации подали 3776 поправок в электронном режиме. Также подавали вручную – это еще ориентировочно 500 поправок. До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу" , – отметил Костенко.

Напомним, Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449).

21 февраля истек срок подачи депутатских правок и предложений ко второму чтению соответствующего проекта закона.