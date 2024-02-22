ГБР завершило расследование госизмены Рабиновича: дело направили в суд

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по государственной измене бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича, Офис генпрокурора направил обвинительный акт в суд, сообщает Украинская правда.

По данным издания, обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева.

По данным следствия, Рабинович распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

В своих многочисленных выступлениях и интервью он обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

В июле 2023 года бывшему нардепу было сообщено о подозрении в государственной. Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации следствия, сейчас он скрывается за границей.