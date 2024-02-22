Зеленский подал в Раду проект закона о демобилизации срочников

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации военных срочной службы, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Законопроектом предлагается установить, что во время проведения мобилизации военнослужащие срочной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются со службы в запас в сроки, определенные указом президента.

Кабинету министров в случае принятия законопроекта будет поручено привести свои нормативно правовые акты в соответствие, а также обеспечить проведение такой же процедуры министерствами и другими центральными органами власти.

Собеседники издания в "Слуге народа" предполагают, что завтра этот законопроект может быть проголосован и за основу, и в целом.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники во время военного положения остаются на военной службе. Их могли демобилизовать на некоторых основаниях.

С 1 августа 2023 года срочники, в которых истекает срок службы по призыву, могут добровольно мобилизоваться в армию.