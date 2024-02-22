Немецкий Бундестаг проведет дебаты о ракетах Taurus для Украины

Немецкий Бундестаг в четверг проведет дебаты о том, нужно ли предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, сообщает Европейская правда.

На рассмотрение парламента вынесены два текста по этому вопросу. В одном, от фракций правящей коалиции – СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов" – обобщенно говорится о поставках Украине дополнительных дальнобойных систем без конкретики.

Внутри коалиции, как сообщали, нет единства по этому вопросу.

Во втором проекте, от оппозиционного блока ХДС/ХСС, прямо упомянуто о необходимости поставки ракет Taurus.

Результаты обсуждений в Бундестаге станут скорее формальностью, поскольку само решение зависит от правительства.