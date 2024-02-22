В МИД Италии анонсировали подписание соглашения о "гарантиях безопасности" с Украиной

Италия рассчитывает в ближайшее время подписать с Украиной двустороннее соглашение о сотрудничестве безопасности. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, выступая на слушаниях в объединенных комитетах по иностранным делам нижней палаты и по иностранным делам и обороне Сената, сообщает Европейская правда.

Победа над Украиной приведет к российскому доминированию, а не к миру, сказал Таяни по соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Италией и Украиной. По его словам, итальянское правительство движется в том же направлении, в котором уже двигаются Франция и Германия, и "соглашение, которое мы обсуждаем, подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также ее пути европейской интеграции.

Проект соглашения также подтверждает "безоговорочное осуждение российской агрессии".

Напомнив, что Италия уже одобрила восемь пакетов военной помощи, Таяни подчеркнул, что "как и в соглашениях, подписанных Украиной с другими партнерами, также предусмотрена экономическая помощь, приверженность восстановлению Одессы, гуманитарная поддержка и защита критической инфраструктуры".

"Еще одним важным аспектом является поддержка реформ в Украине. Будущее Киева – в Европейском Союзе" , – сказал министр.

Соглашение "не будет юридически обязывающим" и "не будет нуждаться в процедуре ратификации, но мы намерены обеспечить полное привлечение парламента", пояснил Таяни.

Для министра значение соглашения, которое будет подписано между Италией и Украиной, является "политическим и символическим" и посылает "четкий сигнал: мы защищаем международное право".

"Украина – это страна, которая испытала вторжение вопреки международному праву, и если оставить это без внимания, в мире всегда будет действовать право сильнейшего. Мы защищаем принцип и ценность" , – сказал Таяни.

В заключение Таяни объявил, что премьер-министр Джорджия Мэлони "возглавит виртуальную встречу лидеров G7 24 февраля, в которой также примет участие президент Украины Зеленский".