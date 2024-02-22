ВСУ укрепляют эшелонированную оборону на Авдеевском направлении – командующий
Россияне перегруппировываются после огромных потерь во время авдеевской операции. Украинские военные тем временем укрепляют эшелонированную оборону. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
На Авдеевском направлении, в течение минувших суток, 21 февраля, украинские военные отбили 19 атак противника в районах населенных пунктов:
- Степное;
- Ласточкино;
- Северное;
- Первомайское;
- Невельское.
"Враг перегруппировывается, понеся огромные потери во время авдеевской операции, подтягивает резервы, снова активно задействует авиацию. Но и наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции", - добавил Тарнавский.