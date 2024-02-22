ВСУ укрепляют эшелонированную оборону на Авдеевском направлении – командующий

Россияне перегруппировываются после огромных потерь во время авдеевской операции. Украинские военные тем временем укрепляют эшелонированную оборону. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

На Авдеевском направлении, в течение минувших суток, 21 февраля, украинские военные отбили 19 атак противника в районах населенных пунктов:

Степное;

Ласточкино;

Северное;

Первомайское;

Невельское.