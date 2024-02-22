Зеленский провел Ставку: ситуация на фронте и получение F-16
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Главными темами была ситуация на фронте и ожидаемое получение самолетов F-16.
Об этом говорится в сообщении президента в Telegram-канале.
"Заслушал последние изменения в оперативной обстановке от Главкома Александра Сырского. Ситуация по всем основным направлениям, оборонные действия и отдельные наступательные операции. Поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов", – говорится в сообщении.
Также с докладом о планах противника выступил начальник ГУР Кирилл Буданов. Среди прочего рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях.
"Авдеевка – новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки – наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог лишь на дезинформационную операцию", – говорится в сообщении.
"Отдельно закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16. Количество в первой партии, сроки получения. Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получение следующих самолетов", - добавил Зеленский.