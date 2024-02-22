Дания заключила с Украиной двустороннее соглашение о безопасности

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила, что ее страна гарантирует безопасность Украины в последующие 10 лет в рамках двустороннего соглашения, сообщает Европейская правда.

Соглашение предусматривает, что Дания обязуется поддерживать Украину как в военной, так и гражданской сферах в течение следующих десяти лет, отметила Фредериксен.

"Это самая серьезная ситуация в сфере политики безопасности со времен окончания холодной войны. И датское правительство не может не подчеркнуть, насколько важно, чтобы Украина получила необходимый ей военный потенциал. Если мы не будем стоять вместе, Украина не устоит и тогда потенциально не устоит и Европа" , – сказала Фредериксен.

Соглашение поможет поддержать способность Украины оградить страну от России, а также сдержать будущие российские нападения.

Согласно соглашению, Украина обязуется проводить необходимые реформы, направленные на развитие демократии и борьбу с коррупцией – чтобы проложить путь к будущему членству в ЕС и НАТО.

Датский премьер выразила уверенность, что еще больше стран последуют этому примеру.

"Этими обязательствами мы посылаем очень четкий и недвусмысленный сигнал международному сообществу, что мы полностью поддерживаем Украину, в том числе и в долгосрочной перспективе" , – подчеркнула она.

На прошлой неделе премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выразила надежду, что ее страна будет следующей, с кем Украина подпишет двусторонний договор о безопасности.