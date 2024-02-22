Туск обещает прекратить блокаду для военных и гуманитарных грузов

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры, сообщает Европейская правда.

По его словам, это решение должно обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать к украинской стороне без каких-либо задержек".

"Это вопрос следующих нескольких часов" , – сообщил премьер-министр Польши.

Он подчеркнул, что задача Польши – это полная пропускная способность на границе, когда речь идет о военном транспорте и гуманитарной помощи, маршруты которых пролегают через Польшу.

Туск пояснил, что "это также будет означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной".

Польский премьер призвал отделить вопрос "прямой поддержки Украины и защиты польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной".