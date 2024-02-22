Дания работает, чтобы Украина получила первые F-16 летом

Дания работает "на полную мощность", чтобы иметь возможность поставить первые самолеты F-16 Украине уже этим летом. Об этом сказал на пресс-конференции министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает Европейская правда.

Однако, по его словам, трудно установить точный график передачи истребителей.

"Есть несколько условий, которые должны быть выполнены, прежде чем Украина сможет использовать переданные самолеты. Однако я проинформировал согласительную комиссию, что сейчас мы работаем над тем, чтобы все прошло гладко этим летом, когда мы ожидаем, что сможем передать первые истребители F-16 Украине, если подготовка будет идти по плану" , – отметил министр.

Окончательная передача первых датских истребителей F-16 зависит, среди прочего, от того, что украинские пилоты и необходимый персонал будут полностью обучены, а также от того, будет ли в Украине создана необходимая логистика и инфраструктура.

Международная коалиция военно-воздушных сил в поддержку Украины прилагает все усилия для обеспечения этого, отметили в Минобороны Дании.

Ранее в Пентагоне сообщили, что первые четыре украинских пилота должны завершить обучение на американских истребителях F-16 до лета.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.