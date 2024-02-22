Путин пол часа полетел на стратегическом бомбардировщике Ту-160м – росСМИ

Российские пропагандистские медиа в четверг сообщили, что президент РФ Владимир Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160м.﻿﻿ Об этом пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости", сообщает Украинская правда.

Согласно сообщению, полет с Путиным на борту состоялся в Татарстане. Российские медиа распространили видео взлета и полета самого самолета. Полет длился 30 минут, после чего самолет сел на полосу Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что маршрут полета - "военная тайна".