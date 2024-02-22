Зеленский: Захват Авдеевки – единственное достижение Москвы за почти год

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что захват Авдеевки – единственное достижение России за девять месяцев великой войны. В то же время, украинские военные смогли достичь гораздо большего, несмотря на то, что было сложно, сообщает Лига.net.

Глава государства напомнил, что ВСУ в течение двух лет российско-украинской войны смогли:

освободить из оккупации часть Харьковской области. Глава местной ОВА Олег Синегубов 9 января заявлял, что под оккупацией еще находятся 29 населенных пунктов Харьковщины;

разблокировали Черное море, что позволило вернуть зерновые коридоры;

уничтожили многие корабли российского флот.

"Это мы сделали в течение двух лет. Да, последний год был для нас самым сложным, но то, что было сделано, я считаю хорошей работой" , – сказал президент.

Он добавил, что единственным достижением и завоеванием России за последние девять месяцев является захват Авдеевки. В то же время, президент отказался считать отсутствие прогресса со стороны России признаком "новой страницы" в войне.