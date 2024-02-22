Бундестаг не поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине Taurus

В немецком Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Tagesschau.

Проект, внесенный оппозиционным блоком ХДС/ХСС, набрал лишь 182 голоса "за", тогда как 480 проголосовали против и пять депутатов воздержались.

Перед голосованием лидер фракции Фридрих Мерц призвал депутатов "светофорной коалиции" поддержать документ, аргументируя это тем, что Украина недополучает необходимое ей оружие.

Среди депутатов коалиции "за" проголосовала Мари-Агнес Штрак-Циммерман из оборонного комитета, объяснив это тем, что именно в этом проекте оппозиции прямо упомянуты ракеты Taurus.

Впереди голосование за похожую резолюцию от коалиции с призывом предоставить Украине дальнобойные системы, без упоминаний о Taurus.

Во время дебатов от депутатов ХДС прозвучали вопросы к канцлеру Олафу Шольцу, в чем принципиальная проблема с предоставлением Украине этих ракет и как это рационально обосновывают.

Результаты обсуждений в Бундестаге станут скорее формальностью, поскольку само решение зависит от правительства.

Напомним, в прошлую пятницу Украина и Германия подписали двустороннее соглашение по безопасности, также Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро.

По поводу ракет Taurus Олаф Шольц сказал, что для их передачи "нужен правильный момент". В среду представитель германского правительства заявил, что канцлер не менял позицию по Taurus.