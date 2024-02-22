В НАТО подтвердили, что Столтенберг признает право Украины бить по России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые с начала полномасштабного вторжения России заявил, что Украина имеет право наносить удары по "российским военным целям за пределами Украины" в соответствии с международным правом, сообщает Европейская правда.

Соответствующее заявление Столтенберга прозвучало в интервью "Радио Свобода", его в комментарии Financial Times подтвердил представитель НАТО.

В интервью "Радио Свобода" генсек НАТО сказал, что использование оружия, которое поставляет Запад, для ударов по целям на территории России уже давно является предметом споров среди союзников Киева из-за опасений эскалации конфликта.

"Каждый союзник сам решает, есть ли какие-то оговорки относительно того, что он поставляет, и разные союзники имеют несколько разную политику в этом отношении. Но в целом мы должны помнить, о чем идет речь. Это – агрессивная война России против Украины, что является вопиющим нарушением международного права", – подчеркнул Столтенберг.

"И согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону. И оно предусматривает также нанесение ударов по законным военным целям, российским военным целям за пределами Украины. Это международное право, и, конечно, Украина имеет на это право, чтобы защитить себя", – добавил он.

Представитель НАТО подтвердил Financial Times, что Столтенберг действительно имел в виду право Украины на самооборону, в частности путем нанесения ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины.

Эти слова являются шагом вперед в риторике Столтенберга, который ранее говорил о правах Киева по международному праву, не упоминая прямо об атаках по российской территории.

В последние месяцы Украина увеличила количество ударов по военным объектам на территории России с помощью беспилотников и ракет дальнего радиуса действия. Однако из-за деликатного отношения Запада к таким атакам Киев прямо не берет на себя ответственность за них.

Ранее генсек НАТО эмоционально призвал Конгресс США как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины, подчеркнув, что военная поддержка других союзников Альянса уже превышает американскую.