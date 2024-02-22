Сейм Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Беларуси

Сейм Латвии 22 февраля сразу в двух чтениях принял постановление о запрете импорта российской и белорусской сельскохозяйственной продукции как минимум до июля 2025 года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает LSM.lv.

Латвийский Сейм отклонил первоначальное предложение оппозиционных депутатов запретить поставки сельскохозяйственной и переработанной сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси с 24 февраля этого года.

Парламент одобрил альтернативный законопроект, подготовленный Министерством сельского хозяйства и поддержанный парламентской бюджетной комиссией. За него проголосовали 69 депутатов, девять были против.

Запрет импорта будет касаться сельскохозяйственной и животноводческой продукции, которая остается в Латвии, а не той, что отправляется в другие страны-члены Европейского Союза, и будет действовать до июля 2025 года.

Правительство должно в течение 14 дней с момента вступления в силу законопроекта установить в нормативных актах перечень конкретных продуктов, которые запрещено импортировать в Латвию.

Таким образом, Латвия стала первой страной ЕС, которая вводит ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ранее заявила, что ее государство подает пример другим, запрещая импорт зерна из России и Беларуси.