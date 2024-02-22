На Марьинском направлении за день более 30 попыток прорвать оборону ВСУ

С начала суток 22 февраля до 18:00 на Марьинском направлении оккупанты более 30 раз пытались прорвать украинскую оборону, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона новостей

"У нас горячая точка еще одна, как минимум. Это Марьинское направление. По свежим данным с начала суток до 18:00 только на этом направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка и Победа враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск...

При этом на Авдеевском направлении за сегодня к тому же времени наши воины отбили 7 атак врага в районе сел Орловка, Северное, Первомайское и Невельское".

Лиховий отметил, что из всей операционной зоны ОСУВ "Таврия" именно на Авдеевское и Марьинское направления приходится полное большинство авиационных, артиллерийских ударов и ударов дронов-камикадзе. По его словам, ситуация динамичная и украинским бойцам удалось в течение среды и четверга восстановить несколько позиций. На Авдеевском направлении сдались в плен более десятка российских оккупантов.

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