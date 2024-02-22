Генштаб: Авиация Сил обороны нанесла поражение трем ЗРК врага

За прошедшие сутки на фронте произошло 81 боевое столкновение, враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 80 обстрелов с РСЗО, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 22 февраля

"В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления противника".

На Купянском направлении враг предпринял 4 попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка Ивановское, Клищиевка и Торецк, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Золотая Нива.

На Запорожском направлении силами обороны отбиты 4 атак противника западнее Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток, предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск.