Путин ответил Байдену на "сукиного сына"

Президент России Владимир Путин считает заявления главы Белого дома Джо Байдена, в котором тот назвал диктатора "сукиным сыном", частью внутриамериканской политической борьбы, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил в комментарии российским пропагандистам.

Российский президент напомнил, что называл Джо Байдена более предпочтительной кандидатурой во главе Белого дома.

"Судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он не может мне сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог". Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И эта реакция — абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской" , — заявил диктатор.

Как сообщалось, 22 февраля президент США Джо Байден использовал в своей речи в адрес Владимира Путина английскую аббревиатуру "SOB", которая переводится как "сукин сын".