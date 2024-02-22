В Раде поддержали переименование 28 населенных пунктов Днепропетровской и Николаевской областей
Парламентский комитет поддержал переименование 28 населённых пунктов Днепропетровской и Николаевской областей, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка. В частности, речь идет о городах Новомосковск и Южноукраинск, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады.
На заседании 21 февраля Комитет рассмотрел предложения органов местного самоуправления, военных администраций и рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка по поводу переименования некоторых населенных пунктов Днепропетровской и Николаевской областей.
В конце концов, члены Комитета поддержали переименование 28 населенных пунктов. Теперь проекты постановлений должны быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады.
Так, Новомосковск в Днепропетровской области предлагают назвать Самарью, а не Новой Самарью, как ранее утвердил городской совет. Также убрали мягкий знак в конце (в украинском варианте — ред.). Утвержденный вариант городского совета "Новая Самарь" вызвал дискуссии среди историков и филологов.
Южноукраинск Николаевской области предлагают назвать Гардом. В XVI веке на месте Южноукраинска запорожские казаки основали "гард", то есть рыбный завод.
Кроме того, Комитет предлагает переименовать в Днепропетровской области села:
- Партизанское — в Орильское;
- Первое Мая — в Богдаровку;
- Чкаловку — в Чубаровку;
- Веселую Рощу — в Зеленый Гай;
- Суворовское — в Слободское;
- Червоное Поле — в Поле;
- Червоный Яр — в Яр;
- Новокурское — в Счастливое;
- Першотравенку — в Любомировку;
- Новомосковское — в Новое;
- Возвратное — в Цыбуляны;
- Красное — в Долину;
- Охотничье — в Волчье;
- Первомайское — в Коржевое;
- Январское — в Сичневое;
- Першотравневое — в Злагоду;
- Надеждино — в Тихое.
В Николаевской области предлагается переименовать следующие села:
- Червоный Став Баштанской громады — в Сухой Став;
- Новороссийское — в Казацкое;
- Червонополье — в Краснополье;
- Червоный Став Березнеговатской громады — в Тихий Став;
- Червоный Яр — в Терновый Яр;
- Юрьевку — в Юриевку;
- Приют — в Малевничье;
- Уральское — в Славное;
- Грейгово — в Миролюбивое.
Напомним, в августе 2023 года украинский Институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, содержащих символику российской имперской политики, которые нужно переименовать.