В Раде поддержали переименование 28 населенных пунктов Днепропетровской и Николаевской областей

Парламентский комитет поддержал переименование 28 населённых пунктов Днепропетровской и Николаевской областей, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка. В частности, речь идет о городах Новомосковск и Южноукраинск, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады.

На заседании 21 февраля Комитет рассмотрел предложения органов местного самоуправления, военных администраций и рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка по поводу переименования некоторых населенных пунктов Днепропетровской и Николаевской областей.

В конце концов, члены Комитета поддержали переименование 28 населенных пунктов. Теперь проекты постановлений должны быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады.

Так, Новомосковск в Днепропетровской области предлагают назвать Самарью, а не Новой Самарью, как ранее утвердил городской совет. Также убрали мягкий знак в конце (в украинском варианте — ред.). Утвержденный вариант городского совета "Новая Самарь" вызвал дискуссии среди историков и филологов.

Южноукраинск Николаевской области предлагают назвать Гардом. В XVI веке на месте Южноукраинска запорожские казаки основали "гард", то есть рыбный завод.

Кроме того, Комитет предлагает переименовать в Днепропетровской области села:

Партизанское — в Орильское;

Первое Мая — в Богдаровку;

Чкаловку — в Чубаровку;

Веселую Рощу — в Зеленый Гай;

Суворовское — в Слободское;

Червоное Поле — в Поле;

Червоный Яр — в Яр;

Новокурское — в Счастливое;

Першотравенку — в Любомировку;

Новомосковское — в Новое;

Возвратное — в Цыбуляны;

Красное — в Долину;

Охотничье — в Волчье;

Первомайское — в Коржевое;

Январское — в Сичневое;

Першотравневое — в Злагоду;

Надеждино — в Тихое.

В Николаевской области предлагается переименовать следующие села:

Червоный Став Баштанской громады — в Сухой Став;

Новороссийское — в Казацкое;

Червонополье — в Краснополье;

Червоный Став Березнеговатской громады — в Тихий Став;

Червоный Яр — в Терновый Яр;

Юрьевку — в Юриевку;

Приют — в Малевничье;

Уральское — в Славное;

Грейгово — в Миролюбивое.

Напомним, в августе 2023 года украинский Институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, содержащих символику российской имперской политики, которые нужно переименовать.