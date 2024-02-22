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В Раде поддержали переименование 28 населенных пунктов Днепропетровской и Николаевской областей

В Раде поддержали переименование 28 населенных пунктов Днепропетровской и Николаевской областей
Фото: sluga-narodu.com

Парламентский комитет поддержал переименование 28 населённых пунктов Днепропетровской и Николаевской областей, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка. В частности, речь идет о городах Новомосковск и Южноукраинск, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады.

На заседании 21 февраля Комитет рассмотрел предложения органов местного самоуправления, военных администраций и рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка по поводу переименования некоторых населенных пунктов Днепропетровской и Николаевской областей.

В конце концов, члены Комитета поддержали переименование 28 населенных пунктов. Теперь проекты постановлений должны быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады.

Так, Новомосковск в Днепропетровской области предлагают назвать Самарью, а не Новой Самарью, как ранее утвердил городской совет. Также убрали мягкий знак в конце (в украинском варианте — ред.). Утвержденный вариант городского совета "Новая Самарь" вызвал дискуссии среди историков и филологов.

Южноукраинск Николаевской области предлагают назвать Гардом. В XVI веке на месте Южноукраинска запорожские казаки основали "гард", то есть рыбный завод.

Кроме того, Комитет предлагает переименовать в Днепропетровской области села:

  • Партизанское — в Орильское;
  • Первое Мая — в Богдаровку;
  • Чкаловку — в Чубаровку;
  • Веселую Рощу — в Зеленый Гай;
  • Суворовское — в Слободское;
  • Червоное Поле — в Поле;
  • Червоный Яр — в Яр;
  • Новокурское — в Счастливое;
  • Першотравенку — в Любомировку;
  • Новомосковское — в Новое;
  • Возвратное — в Цыбуляны;
  • Красное — в Долину;
  • Охотничье — в Волчье;
  • Первомайское — в Коржевое;
  • Январское — в Сичневое;
  • Першотравневое — в Злагоду;
  • Надеждино — в Тихое.

В Николаевской области предлагается переименовать следующие села:

  • Червоный Став Баштанской громады — в Сухой Став;
  • Новороссийское — в Казацкое;
  • Червонополье — в Краснополье;
  • Червоный Став Березнеговатской громады — в Тихий Став;
  • Червоный Яр — в Терновый Яр;
  • Юрьевку — в Юриевку;
  • Приют — в Малевничье;
  • Уральское — в Славное;
  • Грейгово — в Миролюбивое.

Напомним, в августе 2023 года украинский Институт национальной памяти подготовил перечень названий населенных пунктов, содержащих символику российской имперской политики, которые нужно переименовать.

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