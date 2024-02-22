В ООН назвали количество погибших гражданских в Украине

Жертвами российского вторжения в Украине стали более 10,5 тысячи человек и почти 20 тысяч раненых, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в отчете ООН.

В Украине с 24 февраля 2022 года погибли не менее 10 582 гражданских лиц. А по меньшей мере 19875 были ранены. Общие потери среди гражданских лиц составили 30 457 человек. Это число включает 587 погибших и 1298 раненых детей. 60% потерь составляют мужчины.

По данным ООН, потери среди гражданских лиц были особенно велики в первые несколько месяцев полномасштабного нападения. В течение 2022-2023 годов цифры постепенно снизились.