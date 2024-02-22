Посол: Евросоюз завтра примет 13-й пакет санкций против России

Европейский союз завтра, 25 февраля, примет 13-й пакет санкций против России за ее войну в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление посла ЕС в Украине Катарины Матерновой.

Она отметила, что Евросоюз и дальше будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, и всем, чем необходимо.

"Мы поддерживаем вас в финансовой плоскости, в политической плоскости. По линии Формулы мира, по всем десяти пунктам. Вводим новые санкции - новый пакет будет символически принят завтра. И также приобщаемся к поставке военной помощи" , - отметила посол ЕС.

Также Матернова также выразила восхищение стойкостью, мужеством и изобретательностью украинцев.

Новые санкции ЕС против России

Вчера, 21 февраля, стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13 пакет санкции против России.

По словам главы дипломатии ЕС, в санкционные списки внесли еще около 200 человек и компаний. Также санкции нацелены на блокировку "лазейок" для обхода санкций.

Также СМИ сообщали, что Европейский союз в 13-м пакете санкций против РФ ввел ограничения против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей.

Euractiv писало, что Европейский союз в рамках очередного пакета санкций ввел ограничения против главы Минобороны КНДР Кан Сун Нама за поставку России баллистических ракет.