Politico: Белый дом не подтвердил отправку Ираном ракет в Россию

Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить информацию о том, что Иран передал баллистические ракеты России, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Politico.

По его словам, Штаты уже предупреждали о попытках России приобрести баллистические ракеты у Ирана в обмен на усиленное военное сотрудничество с Тегераном.

"Мы не видели ни одного подтверждения того, что ракеты действительно переместились из Ирана в Россию. У нас нет оснований полагать, что они не будут доставлены в будущем" , – сказал Кирби.

Он также заявил, что Белый дом в ближайшие дни обнародует новые санкции против Ирана в ответ на продажу оружия России в Украину. Речь о беспилотниках типа "Шахед" .

" Мы введем дополнительные санкции против Ирана и координируем дальнейшие варианты ответа с нашими союзниками и партнерами в Европе и других странах" , - заявил он.

Кирби также отметил, что США уже продемонстрировали способность принять ответные меры на военное партнерство между Россией и Ираном в прошлом. Поэтому так будет и дальше – в ответ на постоянную поддержку Ираном жестокой войны России.

Иностранное оружие в России

Иран стал первой страной, начавшей поставлять России оружие для войны с Украиной. Так, от Ирана российская армия стабильно получает ударные дроны "Шахед", атакующие украинские города и инфраструктуру. Кроме того, Иран помог России наладить собственное производство этих дронов.

Кроме Ирана, свое оружие россиянам снабжает Северная Корея. Первоначально РФ получала от КНДР артиллерийские снаряды и боеприпасы для РСЗО.

Однако недавно стало известно, что Северная Корея передала РФ свои баллистические ракеты . Этими ракетами россияне атаковали Украину.