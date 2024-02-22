Зеленский провел беседу с Мишелем: в ОП рассказали подробности

В Офисе президента рассказали подробности телефонного разговора Владимира Зеленского с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем 22 февраля, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что президент Украины и председатель Евросовета обсудили ситуацию на украинско-польской границе. Зеленский отметил, что Украина готова к консультациям для разрешения ситуации, и отметил важность продолжения режима либерализации торговли с ЕС.

Также стороны "обменялись мнениями" относительно прогресса Украины на пути к будущему членству в ЕС, и Зеленский проинформировал о выполнении Украиной четырех законодательных шагов, необходимых для подготовки оценки Европейской комиссии в марте 2024 года.

"Владимир Зеленский и Шарль Мишель согласились относительно необходимости быстрого одобрения соответствующих переговорных рамок, необходимых для фактического начала переговоров, как это было согласовано в декабре прошлого года", – отметили в ОП.

Сам Мишель сообщал, что во время разговора подтвердил непоколебимую финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС "так долго, как это потребуется".

Председатель Евросовета ранее заявлял, что поражение Украины поставило бы под угрозу европейские ценности, поэтому для Европы нет другой альтернативы, кроме продолжения поддержки Киева.