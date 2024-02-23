В Днепре Shahed попал в многоэтажку: по меньшей мере 8 пострадавших

В Днепре "Шахед" попал в многоэтажку. В результате восемь человек пострадали, под завалами еще есть люди, продолжаются поиски. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает Украинская правда.

По информации чиновника, россияне атаковали область "Шахедами". Есть попадания по многоэтажке в Днепре.

Лысак сообщил, что в настоящее время известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Семь из них госпитализированы.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.