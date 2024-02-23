В ISW назвали показательными заявления Медведева о "чистках" на оккупированных территориях
Медведев описал планы России по репрессиям против украинских граждан на оккупированных территориях Украины, также в оккупированном Мариуполе ФСБ провело обыски в общине "Свидетелей Иеговы". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Медведев заявил, что украинские граждане на оккупированной территории Украины, которые "вредят" России, должны быть "разоблачены и наказаны, сосланы в Сибирь ... для перевоспитания в лагерях принудительного труда".
ISW отмечает, что показательные судебные процессы и репрессии сталинской эпохи, начиная с 1920-х и 1930-х годов, так же были направлены на саботажников (вредителей), особенно в сельскохозяйственной сфере.
Аналитики отметили, что использование Медведевым риторики сталинской эпохи о "чистках" является показательным.
Оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также открыто обсуждал и пытался защищать незаконную российскую оккупационную политику. Он оправдывал принудительную депортацию украинских граждан, выступающих против российского вторжения в Украину, и даже намекал на казни без суда и следствия украинских граждан российскими оккупационными силами.
Кроме этого, Россия продолжает распространять свою государственную политику системного религиозного преследования на оккупированную Украину. Глава "ДНР" Денис Пушилин 22 февраля опубликовал кадры, на которых якобы видно, как ФСБ и Росгвардия обыскивают офис общины Свидетелей Иеговы в оккупированном Мариуполе Донецкой области.
Пушилин утверждал, что российские власти изъяли из офиса более 5000 книг. В 2017 году Россия запретила Свидетелей Иеговы как "экстремистскую" организацию, а российские власти преследовали Свидетелей Иеговы и другие религиозные меньшинства в России и Украине.
Ключевые выводы ISW за 22 февраля
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России, вероятно, рано или поздно придется захватить Киев, определяя возможные дальнейшие территориальные цели России в Украине.
- Медведев заявил о возможных намерениях России оккупировать Одессу. На это стоит обратить внимание в свете последних событий в пророссийской сепаратистской республике Приднестровье в Молдове, южная оконечность которой находится примерно в 50 километрах от Одессы.
- Медведев также рассказал о планах России репрессировать украинских граждан в оккупированной Украине.
- Президент России Владимир Путин 21 и 22 февраля провел встречи с лидерами СНГ и главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
- 21 февраля украинские войска нанесли очередной успешный удар по российскому полигону в оккупированной Херсонской области и, вероятно, нанесли значительные потери.
- Европейские и западные союзники Украины продолжают наращивать поддержку Украины.
- Российское оппозиционное издание "Проект" 22 февраля сообщило, что российское правительство привлекло к уголовной и административной ответственности не менее 116 000 россиян с начала четвертого срока президентства России Владимира Путина в 2018 году.
- 22 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает российских военных корреспондентов (военкоров) и военных блогеров участниками полномасштабного вторжения России в Украину. Заявление прозвучало после самоубийства известного российского военного блогера 21 февраля.
- Российские войска недавно подтвердили наступление вблизи Бахмута и Авдеевки.
- Российский инсайдерский источник утверждал, что российские чиновники отложили создание 1-го добровольческого корпуса Росгвардии из остатков отрядов "ЧВК Вагнера" из-за ротации бывших сотрудников Вагнера в Африке.
- Россия перенесла свою государственную политику в отношении системного религиозного преследования на оккупированную Украину.