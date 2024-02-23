В ISW назвали показательными заявления Медведева о "чистках" на оккупированных территориях

Медведев описал планы России по репрессиям против украинских граждан на оккупированных территориях Украины, также в оккупированном Мариуполе ФСБ провело обыски в общине "Свидетелей Иеговы".﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Медведев заявил, что украинские граждане на оккупированной территории Украины, которые "вредят" России, должны быть "разоблачены и наказаны, сосланы в Сибирь ... для перевоспитания в лагерях принудительного труда".

ISW отмечает, что показательные судебные процессы и репрессии сталинской эпохи, начиная с 1920-х и 1930-х годов, так же были направлены на саботажников (вредителей), особенно в сельскохозяйственной сфере.

Аналитики отметили, что использование Медведевым риторики сталинской эпохи о "чистках" является показательным.

Оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также открыто обсуждал и пытался защищать незаконную российскую оккупационную политику. Он оправдывал принудительную депортацию украинских граждан, выступающих против российского вторжения в Украину, и даже намекал на казни без суда и следствия украинских граждан российскими оккупационными силами.

Кроме этого, Россия продолжает распространять свою государственную политику системного религиозного преследования на оккупированную Украину. Глава "ДНР" Денис Пушилин 22 февраля опубликовал кадры, на которых якобы видно, как ФСБ и Росгвардия обыскивают офис общины Свидетелей Иеговы в оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Пушилин утверждал, что российские власти изъяли из офиса более 5000 книг. В 2017 году Россия запретила Свидетелей Иеговы как "экстремистскую" организацию, а российские власти преследовали Свидетелей Иеговы и другие религиозные меньшинства в России и Украине.

Ключевые выводы ISW за 22 февраля