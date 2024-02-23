Курс валют НБУ на 23 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 23 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 22 февраля, упал на 14 коп до 38.4803 за 1 доллар.
Евро подорожал на 1 коп до 41.7280 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 2 коп до 48.7468 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 12 коп до 43.7574 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 9.6648 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.480300
|EUR
|Евро
|41.728000
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.746800
|CHF
|Швейцарский франк
|43.757400
|PLN
|Польский злотый
|9.664800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.