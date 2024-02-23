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Курс валют НБУ на 23 февраля

Курс валют НБУ на 23 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 23 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 февраля, упал на 14 коп до 38.4803 за 1 доллар.

Евро подорожал на 1 коп до 41.7280 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 2 коп до 48.7468 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 12 коп до 43.7574 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 9.6648 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.480300 --0.1434
EUR Евро 41.728000 +0.0067
GBP Фунт стерлингов 48.746800 +0.0191
CHF Швейцарский франк 43.757400 --0.1182
PLN Польский злотый 9.664800 --0.0056

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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