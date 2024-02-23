Курс валют НБУ на 23 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 23 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 февраля, упал на 14 коп до 38.4803 за 1 доллар.

Евро подорожал на 1 коп до 41.7280 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 2 коп до 48.7468 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 12 коп до 43.7574 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 9.6648 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.480 300 EUR Евро 41.728 000 GBP Фунт стерлингов 48.746 800 CHF Швейцарский франк 43.757 400 PLN Польский злотый 9.664 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.