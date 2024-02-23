ПВО ночью сбила 23 "Шахеды" – Воздушные силы

В ночь на 23 февраля противовоздушная оборона Украины сбила 23 беспилотника типа Shahed.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего оккупанты выпустили 31 "Шахед" по двум направлениям: Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (Крым). Также российские войска ударили тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донеция), противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22 (акватория Черного моря).