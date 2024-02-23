В США хотят конфисковать активы российских олигархов на $700 млн

Представители Министерства юстиции США обнародовали широкий набор судебных исков против российских олигархов и их союзников и сообщили об арестах двух попавших под санкции российского олигарха, сообщает Голос Америки.

Американские СМИ сообщают, что администрация Байдена стремится усилить финансовое давление на президента Владимира Путина из-за его вторжения в Украину и смерти в заключении российского политика и активиста борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Министерство юстиции сообщило о планах конфисковать две элитные квартиры в Майами на Флориде, которыми владеет другой российский олигарх, который уже находится под санкциями США.

Министерство юстиции также выдвинуло отдельный обвинительный акт против чиновника в связи с вероятной схемой управления роскошной яхтой, принадлежащей попавшему под санкции российскому олигарху.

Речь идет о Владиславе Осипове, 52-летнем россиянине, обвиняемом в 17 преступлениях, включая банковское мошенничество, отмывание денег, нарушение санкций и сговор с целью обмана американского правительства.

Россиянина, проживающего в Швейцарии, обвиняют в эксплуатации 255-футовой роскошной суперяхты, которая якобы принадлежит попавшему под санкции российскому олигарху Виктору Вексельбергу, говорится в заявлении министерства.

"Министерство юстиции больше, чем когда-либо, отдано перекрытию потока незаконных средств, подпитывающих войну Путина, и привлечению к ответственности тех, кто продолжает это создавать" , - заявил генеральный прокурор Меррик Гарленд.

Ранее Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за любую информацию об Осипове, которая может привести к его аресту и дальнейшему осуждению.

Это вознаграждение предлагается в рамках Программы вознаграждения за транснациональную организованную преступность (TOCRP) Государственного департамента США, которая поддерживает усилия правоохранительных органов по прекращению транснациональной преступности во всем мире и привлечению беглецов к ответственности.

Считается, что двойной российско-швейцарский гражданин занимал руководящие должности в принадлежащих Вексельбергу компаниях, заявил Госдепартамент.

Как пишет газета Washington Post, заместитель генерального прокурора Лиза Монако сообщила, что на сегодняшний день предъявлено 70 уголовных обвинений против физических лиц и пять обвинений против юридических лиц, у которых администрация США пытается конфисковать активов примерно на 700 миллионов долларов.

Ранее, по данным министерства юстиции США, около $6 млн арестованных российских активов было перечислено в Украину, в первую очередь, для помощи ветеранам войны.

Также, как пишет WP, Министерство юстиции сообщило, что власти окружного суда США Южного округа Нью-Йорка объявили обвинения против трех человек, в том числе подсанкционного олигарха Андрея Костина, и арестовали двух человек, обвиненных в том, что они были "посредниками" Костина.

Министерство юстиции также сообщило о подаче гражданского иска о конфискации двух роскошных квартир в Майами, расположенных в Ritz Carlton в Бел-Харборе и стоимостью 2,5 миллиона долларов, принадлежащих попавшему под санкции российскому олигарху Виктору Перевалову.