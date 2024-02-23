На фронте в сутки более 100 столкновений, больше всего под Авдеевкой – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте 101 боевое столкновение между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Больше всего вражеских штурмов ВСУ отбили на Марьинском направлении – 43 атаки.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ

За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Всего враг нанес 3 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 152 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили населенные пункты Раздоловка, Веселое, Бердичи, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Тонечко, Константиновка, Александрополь, Красногоровка, Курахово, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 125 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг предпринял 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Торец Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отбиты 10 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 5 атак противника западнее Вербового и в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 5 попыток штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БПЛА противника.