ЕС пытается собрать 1,5 млрд долларов на закупку боеприпасов для Украины – FT

Страны Европейского союза пытаются собрать 1,5 миллиарда долларов в качестве экстренного финансирования, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами из-за рубежа для укрепления линии фронта против России.﻿ Об этом сообщает Financial Times, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Инициатором последней меры по закупке боеприпасов за пределами ЕС выступает Чехия, чтобы компенсировать тупиковую ситуацию в Конгрессе в отношении помощи США и задержек в европейском производстве.

Прага взяла на себя инициативу, пока европейские столицы спорят о продлении основного механизма военной поддержки Киева со стороны ЕС.

Официальные лица, знакомые с ходом обсуждений, говорят, что стране нужны европейские партнеры, чтобы помочь выделить 1,5 млрд долларов на закупку боеприпасов, которую Прага организует с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

"Чехи проделали всю работу, но им нужны деньги от других" , - сказал человек, осведомленный об этой инициативе.

Некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, говорят чиновники, знакомые с чешской схемой.

Послы ЕС не смогли достичь соглашения по закупке боеприпасов за пределами блока на встрече в Брюсселе в среду и поставили цель согласовать правила нового вливания капитала до саммита лидеров ЕС 21 марта.

Германия настаивает на том, чтобы ее условный взнос в размере примерно 1,25 млрд евро был уменьшен, чтобы отразить ее крупную двустороннюю военную помощь Украине, которая в этом году составит 7 млрд евро.

Франция и Греция настаивают на том, что расширенный EPF должен закупать оружие и боеприпасы только у производителей ЕС и Норвегии, что не позволит ему финансировать чешский план или боеприпасы из США.