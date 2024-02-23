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РФ потеряла еще 1000 военных, 49 артсистем и 37 бронемашин – Генштаб

РФ потеряла еще 1000 военных, 49 артсистем и 37 бронемашин – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла еще около 1000 военных, 37 бронемашин, 49 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 408 240 (+1 000) человек,
  • танков − 6 526 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 12 410 (+37) ед,
  • артиллерийских систем - 9 916 (+49) ед,
  • РСЗО − 999 (+2) ед,
  • средств ПВО − 682 (+2) ед,
  • самолетов − 339 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 628 (+32) ед,
  • крылатых ракет − 1 903 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 960 (+36) ед,
  • специальной техники – 1 575 (+9) ед.

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