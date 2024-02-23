РФ потеряла еще 1000 военных, 49 артсистем и 37 бронемашин – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла еще около 1000 военных, 37 бронемашин, 49 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составили: