РФ потеряла еще 1000 военных, 49 артсистем и 37 бронемашин – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла еще около 1000 военных, 37 бронемашин, 49 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 408 240 (+1 000) человек,
- танков − 6 526 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 12 410 (+37) ед,
- артиллерийских систем - 9 916 (+49) ед,
- РСЗО − 999 (+2) ед,
- средств ПВО − 682 (+2) ед,
- самолетов − 339 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 628 (+32) ед,
- крылатых ракет − 1 903 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 960 (+36) ед,
- специальной техники – 1 575 (+9) ед.