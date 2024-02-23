Украина договорилась о пересмотре программы МВФ и ожидает новый транш

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне экспертов о третьем пересмотре Механизма расширенного финансирования (EFF) объемом 15,6 млрд долларов.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Экономическая правда.

"Рассчитываем, что уже в ближайшее время это решение будет утверждено Исполнительным советом Фонда" , - написал он в Telegram.

Глава Кабинета министров поблагодарил МВФ за последовательную солидарность и поддержку Украины.

"Ожидаем в 2024 году на помощь Фонда в сумме 5,4 млрд долларов. За счет этих средств сможем максимально сконцентрировать внутренние ресурсы на обороне, которая является приоритетом номер один" , - пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что в целом потребность Украины во внешнем финансировании на этот год составляет 37,3 млрд долларов.

"Ожидаем, что анонсированная другими партнерами помощь будет выделена и поступит в Украину. Это обеспечит устойчивость в борьбе с врагом и создаст предпосылки для будущей победы" , - резюмировал он.

Глава Нацбанка Андрей Пышный подвел итоги миссии МВФ в Варшаве и достижения соглашения на уровне персонала (SLA).

По его словам, это означает, что МВФ фиксирует прогресс Украины по программе EFF. Выполнены все структурные маяки и все, кроме одного, количественные критерии эффективности (имеем незначительное несоблюдение нижнего предела налоговых поступлений из-за блокирования границ);

А также то, что Украина может рассчитывать на очередной транш от МВФ. SLA подлежит одобрению Советом исполнительных директоров МВФ (в марте). После этого Украина сможет получить уже четвертый транш от Фонда объемом около 880 млн долларов.