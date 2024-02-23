Ночная атака "Шахедов": в Одесской области погибли три человека

В результате ночной атаки "Шахедов" 23 февраля в Одесской области погибли три человека.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он сообщил, что силы ПВО сбили 9 беспилотников в Одесской области.

"Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне города Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала".

Также при ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего. По предварительной информации, внутри могли еще находиться люди" , – отметили в ОВА.

Позже Кипер сообщил, что под завалами обнаружили тела еще двух человек.