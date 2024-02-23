Зеленский: Потери Украины в войне в пять раз меньше, чем у России
Потери личного состава российской армии в пять раз больше потерь среди солдат Вооруженных сил Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Он отметил, что десятки тысяч людей были убиты, а десятки тысяч детей были депортированы.
"Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, отношение 1:5. На одного украинского военного, который погиб в бою, приходится 5 российских солдат. Это приблизительная статистика", – сказал глава государства в интервью американскому телеканалу.