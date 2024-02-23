Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео тренировок украинских пилотов на западных истребителях F-16, сообщает Украинская правда.

"Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины.

В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день" , – отметил Зеленский.

Ранее в Пентагоне сообщили, что первые четыре украинских пилота должны завершить обучение на американских истребителях F-16 до лета.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.