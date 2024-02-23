Венгрия в заявлении к годовщине вторжения не упомянула Россию

Венгерское правительство вышло с заявлением ко второй годовщине полномасштабной войны, где призывает "обе стороны" к перемирию и ни разу не упоминает страну-агрессора, сообщает Европейская правда.

Заявление опубликовали заблаговременно, еще 22 февраля. Венгерское правительство в нем чтит погибших в результате войны, выражает соболезнования "сотням тысяч" вдов и сирот, и отмечает, что Венгрия помогает Украине в заботе о раненых и "поддерживает через крупнейшую в своей истории гуманитарную программу миллионы тех, кто потерял все или стал беженцами", делает вклад в энергетическую безопасность и восстановление Украины.

"По твердому убеждению Венгрии, этот конфликт нельзя решить военным способом. Война не должна расшириться и нельзя допустить ее эскалации, война должна закончиться. Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня и мирные переговоры и призывает стороны действовать соответствующим образом" , – говорится в заявлении.

В то же время Будапешт отмечает, что обеспечение суверенитета Украины – в интересах Венгрии.

Недавно премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину не стоит принимать в ЕС или НАТО и лучше оставить как "буферную зону" между Россией и остальной Европой, предоставив определенные гарантии безопасности, потому что Кремль все равно не отступится от своего и не смирится со вступлением Украины в эти союзы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 22 февраля поехал в Тегеран на переговоры о торговле, несмотря на то, что Иран оказывает активную поддержку РФ в войне против Украины.