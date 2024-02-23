Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину: "Понять, что значит война"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена и лидера республиканцев Дональда Трампа посетить Украину и увидет﻿ь собственными глазами трагедию войны. Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

"Я рад видеть всех кандидатов и всех людей, которые принимают решение или могут поддержать, чтобы не быть против, просто чтобы понять, что означает война в Украине" , - сказал Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу.

Глава государства также отметил, что такой визит поможет американским политикам осознать, кто начал эту войну и что происходит вокруг.

"Какая блестящая Украина у нас была. У нас прекрасная страна, но на войне это другая картина и другие жизни. Кандидаты (в президенты США. - ред.) должны приехать и увидеть людей, просто увидеть их на улицах" , - сказал Зеленский.

Трамп войну не закончит

Президент Украины также прокомментировал цитату Трампа о том, что он способен закончить войну за 24 часа. Зеленский подчеркнул, что Трамп "не может решить эту проблему, эту трагедию со мной". И пообещал принять экс-президента на передовой.

"Пусть он все объяснит, объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Я не знаю. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Все мы поняли, что нет двух сторон в этой войне: Есть только один враг, и это позиция Путина" , - сказал президент Украины.

Зеленский дал интервью главному политическому ведущему Fox News и исполнительному редактору "Специального репортажа" Брету Байеру в нескольких километрах от линии фронта в Харьковской области.