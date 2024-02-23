Украина будет готовить новое контрнаступление – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2024 году планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.﻿﻿ Об этом президент заявил в интервью FoxNews, которое он дал вблизи линии фронта, сообщает Украинская правда.

Говоря о целях на этот год, Зеленский отметил, что в противостоянии с такой страной как Россия, даже оборона – это большая задача и вызов.

Реагируя на то, что кто-то ждал более эффективного контрнаступления в 2023 году и хочет быстрее завершить войну, президент подчеркнул, что при контрнаступлении нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все.

"Обороняться – задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море – мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы.