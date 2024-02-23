Украина будет готовить новое контрнаступление – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2024 году планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление. Об этом президент заявил в интервью FoxNews, которое он дал вблизи линии фронта, сообщает Украинская правда.
Говоря о целях на этот год, Зеленский отметил, что в противостоянии с такой страной как Россия, даже оборона – это большая задача и вызов.
Реагируя на то, что кто-то ждал более эффективного контрнаступления в 2023 году и хочет быстрее завершить войну, президент подчеркнул, что при контрнаступлении нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все.
"Обороняться – задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море – мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы.
Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, – тоже очень важна. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", – добавил он.