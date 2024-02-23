Зеленский об отсутствии помощи США: Украинцы выживут, но не все

Президент Владимир Зеленский отметил важность поддержки Украины со стороны Конгресса США.﻿﻿ Об этом Зеленский заявил в интервью FoxNews, которое он дал вблизи линии фронта, сообщает Украинская правда.

"Выживут ли украинцы без поддержки Конгресса? Конечно выживут, но не все из нас. И если мы понимаем эту цену, если мир готов к этому, то вы это увидите. Это трагедия для всех, а не только для украинцев" , – сказал президент.

Зеленский отметил, что Путин не остановится на Украине и пойдет дальше.

В этом же интервью Зеленский заявил, что Украина в 2024 году планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление для деоккупации своих территорий.